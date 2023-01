(Di domenica 29 gennaio 2023) Il treno della Coppa Italia siinper il. Un’avventura emozionante quella delle rossoblù, arrivate a Bologna contro ogni pronostico grazie alla prova di forza messa in campo a Firenze solo pochi giorni fa. Contro Vero, alla Unipol Arena, non è riuscita la stessa impresa: un netto 0-3 mandain finale. Forse troppo forte l’emozione. E proprio per questo, prima del fischio d’inizio, presentando la sfida, coach Micoli aveva sottolineato quanto fosse importante “lasciar andar via in fretta l’emozione”. Mentre il tecnico avversario, Gaspari, aveva aggiunto che “non è qui per caso”. Butigan, Lorrayna, Lanier, Cagnin, Stufi, Gennari e Cecchetto da un lato, Folie, Orro, Thompson, Stevanovic, Sylla, ...

Insomma, il serbatoio da 65 tonnellate non si avvia e non accelera come un'auto da, poiché il tempo di inattivitàmotore è al massimo di 7 secondi". In più il carburante è il cherosene, il ...Dopo le due partitevenerdì , la ventesima giornata di Serie A - la primagirone di ritorno - è proseguita oggi con tre match. Alle 15 si è giocata Empoli - Torino, con i ...di Lookman ...

Il 5 febbraio 2023 a Roma la decima “Corsa del Ricordo” AbitareaRoma

Presentata la Corsa del Ricordo MarathonWorld.

Corsa del Ricordo: a Roma è tutto pronto per la decima edizione dell'evento promosso dall'Asi Secolo d'Italia

La corsa del Volley Bergamo 1991 si ferma in semifinale: Milano vince 0-3 BergamoNews.it

Giorgetti: “Da febbraio bollette giù del 40%”. Così si è fermata la grande corsa del gas La Stampa

I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. Dopo aver conquistato i tre punti sul campo ed aver rafforzato le sue credenziali per la corsa alla Champions League (gli orobici ha ...Sarà il Vero Volley Milano a sfidare domenica 29 gennaio la Prosecco DOC Imoco Conegliano nella finale. Nella seconda semifinale, in un derby tutto lombardo, le meneghine si sono imposte sul Volley Be ...