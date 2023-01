La 32ª sfida tra Happy Casa Brindisi e UNAHOTELS Reggio Emilia in programma domenica alle 18 30 su Eleven Sports

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’, dopo la vittoria in rimonta con Bologna, affronta la, vincente nell’ultima giornata contro Milano. Dove vederla:29 gennaio 2023 ore 18.30,Arbitri: Michele Rossi, Christian Borgo, Sergio Noce I PRECEDENTInumero 32 nella storia tra le due squadre, con glini avanti per 18-13. Nelle 15 partite giocate a, tuttavia, i padroni disono in vantaggio 9-6. L’ultima vittoria diin Puglia risale all’annata 2016/17 (78-82) e nelle ultime quattro sfide ci sono state sempre vittorie interne. L’ANDATA Le due squadre si sono già affrontate il 30 ottobre scorso nel ...