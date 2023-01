Kekko dei Modà rivela | “Lotto con la depressione | non riuscivo a piegare le gambe”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Fra pochi giorni isaranno in gara a Sanremo, dopo alcuni anni di assenza. La canzone che portano in gara si chiama “Lasciami” e racconterà lacontro cuiSilvestre, frontman della band, ha fatto i conti negli ultimi anni. “Ad aprile 2021 mi sono svegliato e nonle”, ha dichiarato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera, “pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la”. Una diagnosi che ha fatto prendere coscienza al cantante di una serie di disagi che vive già da tempo. “Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per ...

Successo e depressione. Due facce di una medaglia che spesso si sovrappongono. Lo ha raccontato Kekko Silvestre, leader dei Modà che sarà in gara a Sanremo con il ...