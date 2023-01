Kekko dei Modà e la lotta contro la depressione | “Non riuscivo a piegare le gambe | il cervello mi ha bloccato il fisico Le medicine? Pensi si diano ai pazzi | mi vergognavo”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nella vita diSilvestre c’è una data difficile dimenticare, anche se non per un lieto evento: 29 aprile 2021. È questo infatti il giorno in cui al cantante deiviene diagnosticata la, e dellaquesto demone interiore l’artista parla in Lasciami, il brano che la band porta in gara al Festival di Sanremo 2023: “Mi sono svegliato e nonle” raccontaa proposito di quella mattina, “pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la”. Intervistato dal Corriere della Sera, Silvestre ripercorre con la memoria gli eventi che lo hanno ...

