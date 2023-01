Katie Price | la star di Onlyfans | “Le mie te**e pesano due chili l’una | ma ho in programma altre due operazioni al seno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha un sogno: battere ogni record esistente per avere la taglia di reggipiù grande d’Inghilterra. Otre ad essere una famosa modella ed influencer, la giovane è anche molto conosciuta su, la piattaforma di contenuti hot a pagamento. Durante un’intervista per ilradiofonico Fubar, ha raccontato della sua passione per la chirurgia estetica, una passione talmente forte da spingerla a ignorare ogni limite della fisica ma soprattutto del buon senso: “È qualcosa che mi fae bene con me stessa e mi opero solo per me stessa, non per il mio lavoro. Io non giudico le persone come loro fanno con me: se qualcuno vuole rifarsi il, lo deve fare per se stesso, non per piacere agli altri o per raggiungere qualche obiettivo in particolare. ...