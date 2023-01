Kate Middleton | le prime parole dopo “Spare” | la vendetta contro Harry è dietro l’angolo

Leggi su dilei

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’uscita del memoir diha causato uno scossone non indifferente nella Monarchia britannica che, tuttavia, è sembrata ignorare i contenuti del libro che ha letteralmente fatto il giro del mondo. Ed è quello che ha fatto anche, continuando a onorare i suoi impegni da Principessa del Galles senza cedere ai facili pettegolezzi. L’abbiamo vista ritrovare l’armonia al fianco di William e sfoggiare un cappotto bellissimo in Viva Magenta, ma mai piegata dalle conseguenze che avrebbe potuto comportare una reazione alle dichiarazioni del Duca di Sussex.torna sui socialLa linea si è mantenuta coerente: nessun membro della Royal Family ha parlato in pubblicola pubblicazione di. Secondo ...