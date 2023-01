Karate | Premier League 2023 | la tappa de Il Cairo si chiude con tre argenti per l’Italia

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sicon parecchio amaro in bocca perla primadelladi. Sul tatami de Il(Egitto) gli azzurri avevano a disposizione tre finali per la medaglia d’oro con Silvia Semeraro, Daniele De Vivo e Matteo Fiore tutte nel kumitè, e purtroppo sono tutte finite con una sconfitta per i nostri portacolori. Stesso destino anche per le finali per il terzo e quarto posto. Cinque chance per i nostrika, ma nessuno successo. Silvia Semeraro ha concluso la sua finale per la medaglia d’oro con una sconfitta contro la svizzera Elena Quirici, mentre Daniele De Vivo è finito ko contro l’egiziano Abdelgawad, infine Matteo Fiore è stato sconfitto dall’ucraino Valerii Chobotar. Anche le finali per la ...

