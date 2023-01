Karate | Luigi Busà | “Non vedo l’ora di partecipare agli Europei di fine marzo”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’olimpionico delè stato intercettato dall’ANSA a margine del concerto benefico per il Bambin Gesù svoltosi ieri sera all’Auditorium della Conciliazione di Roma: l’azzurro ha parlato dei suoi progetti, sportivi e non, per il 2023. Il pensiero però è subito rivolto alla rassegna continentale: “Il mio 2023 sarà ricco di tante cose, la prima sportiva: nondidi, sono sette mesi che non salgo sul tatami, non sono più tanto giovane ma sto bene“. Il siciliano però va oltre lo sport: “È un onore e un piacere essere stato invitato a un evento del genere, così rivolto al sociale. Ho da poco presentato un progetto chiamato ‘Lo Sport è salute’ al ministro ...