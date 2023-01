Karate | l’Italia conquista tre argenti in Premier League

(Di domenica 29 gennaio 2023) Conclusa la primadell’anno, in scena al Cairo da venerdì fino ad oggi. Il bottino degli azzurri è di tre medaglie d’argento, tutte nel kumite con Silvia Semeraro, Daniele De Vivo e Matteo Fiore. I tre azzurri hanno perso le finalissime di oggi salendo infine sul secondo gradino del podio. Semeraro si è arresa alla svizzera Elena Quirici, mentre De Vivo e Fiore non sono riusciti a imporsi contro l’egiziano Abdelgawad e l’ucraino Valerii Chobotar. La medaglia dimostra tuttavia il grande valore della loro gara. Nessuna medaglia di bronzo, invece, nonostante le 5 finaline disputate. Sono stati sconfitti Ahmed El Sharaby e Lorenzo Pietromarchi nei 75 kg, battuti dal kazako Zhangbyr e dall’azero Aghayev. Come loro, anche Terryana D’Onofro nel kata, che ha ceduto il passo alla giapponese Ono Hikaru, Danilo Greco nei 60 kg, superato dal greco ...

Karate, Premier League 2023: la tappa de Il Cairo si chiude con tre argenti per l'Italia OA Sport

