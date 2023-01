Juventus | Ziliani | “McKennie va via pur di non pagare”

Notizie calcio - Paolosu Twitter continua a commentare l'inchiesta nei confronti della: 'Avete avvelenato, falsato, rovinato gli ultimi trent'anni di calcio (approssimazione per difetto). Adesso, per ...La crociata non si fermerà fino all'ultimo verdetto della giustizia sportiva e di quella ordinaria e forse neanche quel giorno Paolosmetterà di attaccare la. Nei suoi ultimi tweet il giornalista de Il Fatto Qutodiano prima racconta che anche prima di Moggi i bianconeri non avevano le mani pulite ('Avete avvelenato,...

Ziliani: "Accordo illeciti tra Juve e giocatori, per dimostrarlo basta mostrare il messaggio di capitan Chiellini" | FOTO CalcioNapoli24

Ziliani: "Juventus vicina alla radiazione! La Serie B sarebbe una vacanza pagata" CalcioNapoli24

Ziliani: «12 anni di calcio falsato dalla Juve hanno ucciso la A» Juventus News 24

Sospese quote sulla Juve in B, Ziliani: “Finirà così con la prossima sentenza!” Tutto Napoli

McKennie va al Leeds, sui social il giornalista Paolo Ziliani scrive: "Per dare l’idea di come sta la Juventus in attesa del ciclone di multe che la travolgerà (le penalizzazioni sono un altro discors ...McKennie va al Leeds, sui social il giornalista Paolo Ziliani scrive: "Per dare l’idea di come sta la Juventus in attesa del ciclone di multe che la travolgerà (le penalizzazioni sono un altro ...