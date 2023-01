Juventus-Monza | gol di Dany Mota | Carlos Augusto devastante per il raddoppio VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Gran gol delche trova anche ilcontro la. Disastroso primo tempo dei bianconeri, che allo Stadium vengono perforati dai brianzoli, prima con Ciurria, quindi con. Il portoghese deve però ringraziare, che con una cavalcata inarrestabile gli serve l’assist del clamoroso ma giusto 0-2 per quanto visto. In alto ecco il. SportFace.

Fischi e insulti di una parte dell'Allianz Stadium durante il minuto di silenzio per Carlo Tavecchio . Prima del calcio d'inizio della partita traè stato osservato il minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex presidente della Figc, scomparso venerdì : una parte del pubblico bianconero ha fischiato sonoramente mentre la curva ...Ora in corso: 0 - 2. Alle 18 c'è Lazio - Fiorentina, alle 20.45 in campo Napoli - Roma ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Si chiude domani, alle 20.45, con Udinese - Verona (in diretta ...

38' Gol del Monza - Carlos Augusto approfitta di un errore di Rabiot e serve coi tempi giusti Mota, l'ex, che dribbla Szczesny e sigla il raddoppio per i suoi. 36' - Juve lenta ...