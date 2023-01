Juventus-Monza e il “pullman di tr***” | la risposta di Berlusconi | VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilè una delle squadre più in forma del campionato di Serie A, la stagione è svoltata dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino. La 20esima giornata del massimo torneo italiano ha regalato una vera e propria impresa, il successo in trasferta contro la. La gara dello Stadium si è conclusa sul risultato di 0-2 e i gol sono stati realizzati da Ciurria e Dany Mota. La salvezza delè sempre più vicina, dopo il cambio di allenatore il rendimento della squadra è stato da Europa. In 20 partite ilha conquistato 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. La zona Conference è vicina e la stagione è in grado di regalare tante sorprese. Foto Instagrame la promessa delE’ tornata alla ribalta una promessa di ...

L'orgoglio e il carattere visti contro l'Atalanta sono già un triste ricordo. Unamoscia e deludente perde in casa contro ilper 2 - 0 e scivola sempre più in basso in una classifica segnata dal pesante - 15 inflitto dalla Corte Federale d'Appello della Figc. E in ...MourinhoCLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma* 37, Udinese* 28, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26,25, Fiorentina 24,** 23, Salernitana ...

Juventus-Monza, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Juventus-Monza: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Juventus-Monza 0-2, le pagelle Sky Sport

Di Maria dopo Juventus-Monza: "Difficile restare concentrati. È strano..." Tuttosport

MONZ Il tecnico dei brianzoli: "Un successo in trasferta contro una big era quello che ci mancava" Juventus-Monza: le immagini della partita ipp ipp In regalo dall'ad… Leggi ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...