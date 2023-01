Juventus-Monza | Allegri | “La classifica dice 23 punti | serve esame di coscienza”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Un primo tempo così non l’abbiamo mai fatto. Nella ripresa siamo andati meglio, ma dobbiamo guardare alla prima frazione. Siamo tutti responsabili e dobbiamo riflettere”. Lo ha detto a Dazn il tecnico dellaMassimilianodopo la sconfitta per 2-0 contro ilall’Allianz Stadium. “Non possiamo prendere un gol da fallo laterale, sono usciti con una facilità disarmante – spiega -. Ci siamo fatti infilare a difesa schierata, dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto 38, ma la23. Dobbiamo essere consapevoli della posizione che abbiamo e farci undi. Un punto in tre partite, con dieci gol subiti, questo non deve più accadere. Dobbiamo riprendere con rabbia e cattiveria”. Si ferma Arek Milik in vista della ...