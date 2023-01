Juventus | infortunio alla coscia sinistra per Milik

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Non c’è pace per lasul fronte infortuni. Nel giorno del ritorno in campo di Dusan Vlahovic e di quello in panchina di Paul Pogba, Allegri rischia di perdere Arkadiusz. Il centravanti polacco si è fatto male nel finale del match contro il Monza, lamentando un. L’allenatore bianconero, che aveva già finito i cambi, ha chiesto all’attaccante di stringere i denti e tornare in campo. Ma, dopo essere rientrato con una vistosa fasciaturagamba. l’ex Marsiglia ha alzato bandiera bianca ed è rientrato in panchina visibilmente amareggiato. Attesa per l’esito degli esami strumentali previsti nella giornata di domani, lunedì 30 gennaio, ma di certosalterà i quarti di finale di Coppa ...

