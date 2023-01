Juventus | due tifosi condannati per razzismo e nazismo in Francia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 gennaio 2023) Duejuventini sono staidal tribunale di Parigi perdopo la partita al Parco dei Principi dello scorso 6 settembre. I due hanno fatto prima il saluto nazista e poi il gesto della scimmia nei confronti dei giocatori del Psg. Gli imputati erano inizialmente quattro, individuati tramite i social; due sono già statilo scorso 23 novembre. La pena è l’inibizione dagli stadi francesi, non potranno seguire lanegli spareggi di Europa League contro il Rennes. Rmc riporta: “Dueitaliani sono statimartedì a Parigi, uno per aver fatto il saluto nazista, l’altro per aver imitato una scimmia, all’interno del Parco dei Principi durante la partita Paris SG-del 6 settembre. Dopo la messa in ...