... oppure: "Giocandosi va in B anche senza penalizzazioni" e anche: "Battuta forse scontata, ma la vera penalizzazione dellaè il suo gioco. E forse non è nemmeno una battuta" e ancora: "...TORINO - Il popolo bianconero deve solo sperare che lasia concentrata, per quello che può alla luce dello tsunami giudiziario, sulla Coppa Italia ... destinata in rete eil gol viene ...

Così fan tutti: Sineddoche, Juventus Valori.it

Milan-Sassuolo 2-5 - Catastrofe Milan: mai così male in casa dal ... Eurosport IT

Juventus, così è un incubo: il Monza vince 2-0 allo Stadium e bissa l'andata Gazzetta del Sud

De Sciglio titolare, Kean con Di Maria: Juve, così in campo contro il Monza La Gazzetta dello Sport