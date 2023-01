Juventus | Allegri è preoccupato | “Vogliamo la salvezza”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sconfitta decisamente inaspettata per lain casa contro il Monza. Ecco le parole del tecnico bianconero. Sconfitta pesantissima per la. In casa bianconera sembra piovere sul bagnato. Dopo la penalizzazione in classifica di 15 punti, la situazione allo Stadium continua a peggiorare. In attesa dei filoni di inchiesta sugli stipendi, gli uomini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Così l'allenatore dellaMassimilianodopo il ko in casa per 2 - 0 con il Monza. "Nelle ultime 3 partite abbiamo subito 10 gol e queste cose non devono più accadere. Sono arrabbiato ...Posto che il primo tempo da horror disputato dalla Juve contro il Monza atrofizza i discorsi sui singoli ed amplifica le responsabilità collettive dei giocatori, qualche scelta nella formazione ...

Juventus-Monza, Allegri: “Bisogna ottenere i punti per la salvezza, altrimenti ci facciamo male” Tuttosport

Juve, Allegri shock: 'Qui bisogna fare punti per la salvezza, se no ci facciamo male. Chi non è in grado sta fuori' Calciomercato.com

Allegri scuote la Juve: "Ci servono i punti per la salvezza. Chi non è in grado, stia fuori" La Gazzetta dello Sport

Juventus, Allegri: "Momento più complicato della carriera No, ma è particolare" TUTTO mercato WEB

Juventus, Allegri: "Dobbiamo fare i punti per la salvezza, la realtà è questa" - Sportmediaset Sport Mediaset

Parecchie novità per i bianconeri, al di là dei recuperi di Pogba e Vlahovic. Ma alcune di queste non si sono rivelate felici ...Nel primo tempo oggi abbiamo fatto male. Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo e se non guardiamo la realtà ci facciamo male. Intervenuto in conferenza stampa dopo aver parlato già ai ...