Juventus | Allegri | Dobbiamo fare i punti che ci portino alla salvezza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Monza per 2-0, ecco le sue parole: Momento più delicato?“Che sia delicato è normale però noi bisogna prendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare. Solo un punto nelle ultime tre partite, bisogna avere un approccio diverso all’intento della partita. Abbiamo avuto poca reazione, secondo tempo è stato bello. Alibi e scuse non ce ne sono, bisogna rimettere la testa lì con responsabilità. Bisogna essere consapevoli che la squadra ha una classifica di 23che cialmeno. Questa è la classifica reale, pensare di averne 38 non è servito”. Rimasto insoddisfatto dei ...

... che compie un'impresa all' Allianz Stadium battendo la2 - 0, grazie ai gol di Ciurria e Mota Carvalho. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per la squadra di, al terzo turno ..."Sono arrabbiato, non possiamo prendere gol del genere. Non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi - ha detto l'allenatore della Juve Maxdopo la sconfitta col Monza - . E non possiamo nemmeno concentrarci solo sull'Europa League. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado in questo momento stia fuori. Lavoriamo ...

Cambia registro Max Allegri. I punti della sua Juventus, dopo la clamorosa sconfitta allo Stadium contro il Monza, non sono più 38 (quelli ottenuti sul campo, senza penalizzazione) ma 23. Il dato che ..."Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo, stia fuori" ha tuonato il tecnico dei bianconeri.