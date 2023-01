Juve-Monza | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Scatta il conto alla rovescia per Juventus -, valida per la ventesima giornata di Serie A , in programma oggi 29 gennaio 2023, alle 15 , all' Allianz Stadium di Torino . Il club bianconero è pronto a sfidare per la terza volta in stagione ...1 Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare questo pomeriggio il. Tornano Vlahovic, Pogba e De Sciglio, mentre confermate le assenze di Chiesa, Cuadrado, Bonucci, Kaio Jorge e... McKennie che volerà a Leeds per le firme. L'ELENCO COMPLETO Portieri: Szczesny, ...

Juventus-Monza, Allegri l'ha pensata così: probabile formazione Tuttosport

Juventus-Monza, il ritorno di Pogba in bianconero Goal Italia

Pessina: "Monza da decimo posto, con la Juve giochiamo alla pari" la Repubblica

Juventus-Monza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming GianlucaDiMarzio.com

Un caso di mercato a poche ore da Juventus - Monza. I bianconeri salutano infatti Weston McKennie, L'americano va al Leeds. Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Le due ...Domenica 29 gennaio, alle ore 15:00, inizierà il girone di ritorno della Juventus. All'Allianz Stadium arriverà il Monza ...