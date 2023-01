Juve-Monza | Oppini si dispera | “Godo da dieci anni | ora è una tragedia” – video

(Di domenica 29 gennaio 2023) Francescocommentantus-sfida terminata 2-0 grazie ai gol di Ciurria e Dani Mota per la squadra di Palladino. Lantus sognava la rimonta, invece trova un’altra sconfitta, questa volta con il. I bianconeri soffrono per tutto il primo tempo con la squadra di Palladino che domina il campo e chiude in vantaggio di due reti. La partitantus-è stata commentata da Francescosu 7 Gold, che siper una difesa bianconera tutt’altro che attenta. Ma il giornalista e tifoso bianconero verso il termine del match, quando oramai era chiaro che il risultato sarebbe stato negativo dice: “Per carità abbiamo goduto per, quindi mi tengo questo periodo di magra. ...

Palladino 8: incarta la partita come se avesse centinaia di panchine in serie A, 6 punti in due partite con la. E tante idee che il suoapplica alla perfezione.Dopo aver visto uno spezzone di partita dellacontro ilallo Juventus Stadium , Weston McKennie ha lasciato Torino , partendo dall'aeroporto di Caselle . Il giocatore è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto ...

Juve k.o. contro il Monza: Ciurria e Dany Mota stendono i bianconeri Corriere dello Sport

LIVE Juve-Monza 0-2: fischi per Kean, che sbaglia un controllo. Allegri lo toglie e mette Milik | Primapagina ... Calciomercato.com

Juve, è un disastro totale: il Monza vince 2-0 allo Stadium e la scavalca! La Gazzetta dello Sport

Juventus-Monza 0-2: gol di Ciurria e Mota Carvalho | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Juventus - Monza (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

Tegola in casa Juve. Arek Milik è stato vittima di un infortunio muscolare alla coscia sinistra, che l'ha costretto a lasciare il campo nel ...Come ricorda Opta, infatti, Carlos Augusto è il difensore che è stato più coinvolto in azioni da gol in Serie A insieme a Mario Rui. Samba.#Juventusmonza — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 29, 2023. Car ...