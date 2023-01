Juve-Monza LIVE 0-2 | fine primo tempo tra i fischi dello Stadium – INTERVALLO

(Di domenica 29 gennaio 2023) All’Allianzil match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianzsi affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allegri(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Marí, Izzo; Rovella, Pessina, Machin, Carlos ... Era dal 1997 (1 - 6 contro la) che i rossoneri non subivano almeno 5 gol in casa in A. Il ...All'Allianz Stadium il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ...

LIVE Juve-Monza 0-0: Caprari, gol annullato col Var | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Nuova Juve contro il Monza, tra punti fermi e qualche incognita. La sicurezza di Allegri Tuttosport

Juve-Monza diretta: ospiti avanti con Ciurria Corriere dello Sport

Juventus-Monza 0-2: gol di Ciurria e Mota Carvalho | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Juventus-Monza, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Gran gol del Monza che trova anche il raddoppio contro la Juventus. Disastroso primo tempo dei bianconeri, che allo Stadium vengono perforati dai brianzoli, prima con Ciurria, quindi con Dany Mota. Il ...38' Gol del Monza - Carlos Augusto approfitta di un errore di Rabiot e serve coi tempi giusti Mota, l'ex, che dribbla Szczesny e sigla il raddoppio per i suoi. 36' - Juve lenta ...