Juve - Monza | le pagelle | Paredes il peggiore | 4 Pessina illumina 7 | 5

(Di domenica 29 gennaio 2023) Niente colpe specifiche, ma il portiere non è solo parate: è sicurezza, ripartenza veloce, impostazione. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Niente colpe specifiche, ma il portiere non è solo parate: è sicurezza, ripartenza veloce, impostazione. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Il tecnico del, Raffaele Palladino, dopo la vittoria sullaracconta come a fine partita Adriano Galliani gli abbia fatto un regalo speciale: ...

Dietro le parole di Allegri: ecco con chi ce l'aveva il tecnico della Juventus La Gazzetta dello Sport

Juve, è un disastro totale: il Monza vince 2-0 allo Stadium e la scavalca! La Gazzetta dello Sport

Serie A: Juventus-Monza 0-2, vittoria e sorpasso - Sport Agenzia ANSA

LIVE TJ - JUVENTUS-MONZA 0-2 - Signora smarrita, i brianzoli meritano il successo Tutto Juve

Le pagelle della Juventus - Il Monza è la kryptonite di Di Maria, Bremer annienta la rimonta TUTTO mercato WEB

TORINO (ITALPRESS) – Monza bestia nera della Juventus in questo campionato. Dopo aver vinto nella gara di andata per 1-0 all’U-Power Stadium, la squadra di Raffaele Palladino è riuscita nell’impresa ...I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. Una domenica bestiale, avrebbe detto qualcuno. I tonfi interni di Milan e Juventus, battuti rispettivamente da Sassuolo e Monza, non ...