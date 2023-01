(Di domenica 29 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Funziona sempre così: quando un grande club chiude un'importante operazione in uscita a due o tre giorni dalla conclusione di una sessione di calciomercato, solitamente lo fa perché ha in mano il ...Non si poteva andare avanti così; ladi oggi è più vulnerabile, forse gli equilibri del nostro ... L'ex centrocampista, che da anni segue lavegana, è rimasto molto impressionato dalle ...

Juve, la dieta di bilancio e il rilancio dei giovani: così l’addio a McKennie ha un senso La Gazzetta dello Sport

Il mondo di Gareth Bale dal motto "Galles, Golf, Madrid" alla dieta prima di Juve-Real La Gazzetta dello Sport

Dieta, danza e dubbi: ecco il nuovo Kean per la Juve Corriere dello Sport

Juventus, da flop assoluto a speranza: cosa può dare Moise Kean TuttoJuve24.it

Juventus, le parole di Christillin sul mercato gelano i tifosi: esplode la polemica social Virgilio Sport

Il club bianconero non sente la necessità di sostituirlo. L’obiettivo è quello di snellire l’organico e ricostruirlo a costi più sostenibili ...La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...