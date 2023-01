Juve | Giletti | «É di nuovo come Calciopoli»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Le parole di Massimosulla penalizzazione della: «Nelle altre società perché non si fanno controlli serrati dello stesso livello?» Massimo, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato così della penalizzazione inflitta alla. Di seguito le sue parole. TANTI DUBBI – «Prima l’inchiesta “Last Banner” sulle curve, ora la Prisma sui bilanci. Stiamo reiterando un’operazione che era già stata fatta. Nelle altre società perché non si fanno controlli serrati dello stesso livello? Una domanda che mi pongo non solo dantino ma ogni persona di buon senso si fa questo interrogativo. Si vede che lavinceva troppo? Bisognava trovare il modo di fermarla? Poi certo, queste domande non coprono gli errori evidenti fatti dalla società ma notare che si indaga a macchia ...