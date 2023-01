Juve | Gambelli | «C’era chi non vedeva l’ora da Calciopoli…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Le parole in esclusiva di Riccardoin esclusiva antusnews24.com: «Prima si distrugge lae poi si fanno le leggi» Riccardo, scrittore, tifoso e piccolo azionista bianconero, ha rilasciato un’intervista in esclusiva antusnews24. Di seguito le sue parole sul momento dei bianconeri. Che idea si è fatto della penalizzazione per il caso plusvalenze? «“Tanto tuonò che piovve”. Che vuol dire? Si tratta di una frase usata per alludere ad un evento atteso da tempo. Penso che i media e le istituzioni calcistiche nonnoche arrivasse questo evento per penalizzare nuovamente lantus come nel 2006. Con Calciopoli tutti telefonavano perché era consentito parlare con i designatori, ma fu punita solo la ...