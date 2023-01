Juve | fischi dello Stadium durante il minuto di silenzio per Tavecchio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023)e cori contro la Lega allontusildi raccoglimento per la scomparsa die cori contro la Lega Calcio all’Allianz, dove i tifosi bianconeri continuano nella loro protesta dopo i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze.dagli spaltistadio dellain occasione anche deldiprima del match disposto per commemorare la scomparsa di Carlo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.