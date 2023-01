Juve | Di Maria | 'Situazione strana | difficile restare concentrati Ma niente scuse'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lantus cade in casa, allo Stadium passa 2-0 il Monza. Al termine dell'incontro, Angel Diè intervenuto a Sky Sport: "E'...

Ma è il preludio di un seguito a senso unico:confusa e innocua, con una difesa a tratti imbarazzante, Disfasato e Kostic in enorme difficoltà. Il Monza continua a spingere e trova ...Da una palla persa a centrocampo da Diè arrivato al 39 il raddoppio del Monza: protagonista ... Dopo un primo tempo in cui raramente lasi era fatta vedere dalle parti del portiere De ...

L'attaccante bianconero: "Primo tempo molto brutto, nel secondo un po' meglio. Con l'Atalanta meritavamo di più" ..."E' un momento molto difficile, stiamo lavorando e se con l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita oggi abbiamo commesso troppo errori.