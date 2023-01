Juve | Allegri shock | 'Qui bisogna fare punti per la salvezza | se no ci facciamo male Chi non è in grado sta fuori'

TORINO - " Oggi è stato tutto emozionante: vittoria, prestazione e i complimenti da parte di, che è una persona fantastica. A Galliani prima della partita ho fatto i complimenti per la sua cravatta e mi ha detto che se avessimo fatto risultato me l'avrebbe regalata : eccola, è un uomo ...Dopo il disastroso ko interno contro il Monza , mister Massimilianonon fa sconti e si prende tutte le responsabilità: "Credo che un primo tempo simile non lo avessimo mai fatto, il secondo è andato meglio ma guardiamo l'altro. Siamo tutti responsabili della ...

ALLEGRI DICE CHE LA JUVE HA 38 PUNTI MA SBAGLIA, ECCO PERCHÉ… Tutto Juve

Conferenza stampa Allegri post Juve Monza: le dichiarazioni Juventus News 24

Allegri scuote la Juve: "Serve un esame di coscienza. Chi non è in grado, stia fuori" La Gazzetta dello Sport

Allegri: «Tutti responsabili. Chi pensa di non farcela resti fuori» Juventus News 24

Juventus, Allegri: "Preso gol con facilità disarmante" Sport Mediaset

Il Monza ha dominato il primo tempo sotto il profilo tecnico e tattico, la Juve è tornata invece in partita per una ventina di minuti nel secondo dopo che nell'intervallo Allegri ha cambiato tre ...Sotto nel risultato per 2-0, nel finale di partita Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di Milik. L’ex Napoli a seguito di uno scontro di gioco ha sentito una fitta al flessore della gamba sinis ...