Al rientro dagli spogliatoiopera subito tre cambi inserendo Iling, Soule e Locatelli nel ... Lacontinua a caricare a testa bassa e una manciata di minuti più tardi troverebbe la rete ...Credo che oggi si debbano vergognare" Inevitabili le accuse ad: "possibile che il neo - ... ci sono giocatori che non sono degni di indossare la maglia della. E allora via: serve gente ...

Juve, Allegri sorprende con la formazione per il Monza Calciomercato.com

Juve, Allegri duro: 'Mai così brutti, ora chi non è in grado resta fuori' Calciomercato.com

Juventus-Monza, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

Juve, Allegri verso il 3-5-1-1: ecco chi sostituirà McKennie in campo. Le ultime da Torino La Gazzetta dello Sport

Il Monza si impone per 2-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium e supera in classifica i bianconeri e la Fiorentina, posizionandosi all'undicesimo posto a quota 25 punti. La squadra di Allegri resta ...E' finita a Torino: il Monza espugna lo Stadium per 2-0. A decidere le reti di Ciurria e Mota. Battuta d'arresto non indifferente per la Juventus, troppo passiva e lenta nella prima frazione. Nella ri ...