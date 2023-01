Juve | Allegri | «Credo un primo tempo simile non lo avessimo mai fatto»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato al termine della sconfitta contro il Monza per 2-0 all’Allianz Stadium Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato a DAZN. Di seguito riportiamo un estratto delle sue dichiarazioni. COME SI SPIEGA QUESTA SCONFITTA – «unnon lomai, il secondo è andato meglio ma guardiamo l’altro. Siamo tutti responsabili della prestazione fatta».RI ESTERNI – «Chi non è in grado di lavorare e pensare al campo è normale stia fuori. Abbiamo la Coppa Italia, dobbiamo fare i punti perchè ora la classifica dice 23. Normale lavorare su questa classifica che per ora è quella reale. Serve un esame ...

9 Dopo la sconfitta interna contro il Monza , ai microfoni di Dazn parla Massimiliano, allenatore della Juventus . La partita : 'Un primo tempo così non l'avevamo mai fatto, e questo ci deve far riflettere. Dobbiamo essere tutti responsabili'. Il periodo : 'Nelle ultime tre ...TORINO - Pomeriggio da dimenticare per la Juventus di Massimilianoche cade in casa contro il Monza per 2 - 0. A complicare ulteriormente la situazione è arrivato anche l'infortunio di Arek Milik, costretto nel finale di gara a lasciare i compagni in dieci a ...

Il Monza si impone per 2-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium e supera in classifica i bianconeri e la Fiorentina, posizionandosi all'undicesimo posto a quota 25 punti. La squadra di Allegri resta ...E' finita a Torino: il Monza espugna lo Stadium per 2-0. A decidere le reti di Ciurria e Mota. Battuta d'arresto non indifferente per la Juventus, troppo passiva e lenta nella prima frazione. Nella ri ...