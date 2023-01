Jabil | Vescovo Caserta scrive in Usa | “No ai licenziamenti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– Dopo aver scritto ai ministri del Lavoro e delle Imprese e del Made in Italy e ai parlamentarini, ildiPietro Lagnese torna sulla vicendaa pochi giorni dalla scadenza della cassa integrazione – martedì 31 gennaio – e dell’avvio deidecisi dalla multinazionale Usa per 190 dipendenti del sito di Marcianise (). Ma per scongiurare iormai imminenti, monsignor Lagnese si rivolge direttamente ai vertici della, ovvero all’amministratore delegato John Mahaz e al presidenteMark Mondello, cui chiede “la sospensione deie che si proceda, come suggerito dal Governo italiano, a ...