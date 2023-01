Italia e Francia doneranno 700 missili a Zelensky? No | dice la Difesa Ecco cos’ha detto il ministero e perché c’entra il governo Draghi

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Non è stato firmato, discusso e nemmeno accennato ad alcun contratto in materia di forniture militari“: ildellano ha smentito la notizia, partita dalla, per cui Roma e Parigi avessero chiuso un accordo per acquistare 700terra-aria Aster 30 da donare all’Ucraina. A dare l’annuncio era stato il quotidiano francese l’Opinion: il contratto, secondo il giornale parigino, sarebbe stato firmato nel corso dell’incontro a Roma del 27 gennaio tra il titolare dellaGuido Crosetto e il suo collega Sébastien Lecornu. Le armi, dal valore di 2 miliardi di euro, erano destinate al Samp-T, il sistema diaerea che i due Paesi hanno effettivamente dichiarato di voler inviare a Kiev nelle prossime settimane. Il ...

