Israele | pugno duro di Netanyahu dopo gli attacchi a Gerusalemme

Il governo israeliano si appresta a varare nuove misure dopo l'attentato di venerdì sera ad una sinagoga di Gerusalemme. Il consiglio di Difesa ha approvato le proposte del primo ministro Netanyahu. ...... ha suscitato indignazione in Europa e negli Stati Uniti e la condanna di diversi governi arabi che hanno legami con, tra cui Giordania, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Dopo aver definito l'...

Israele, il pugno duro di Netanyahu dopo gli attentati a Gerusalemme AGI - Agenzia Italia

Ragazzino ferisce due israeliani a Silwan. L'esercito invia rinforzi in ... Il Manifesto

In Israele vietato esporre la bandiera palestinese Today.it

Ben-Gvir in visita sulla Spianata delle Moschee. La prima grana per Netanyahu Avvenire

Israele, la presidente dell'Alta Corte: "La riforma della Giustizia voluta dal governo Netanyahu ucciderà la … la Repubblica

Giro di vite del premier, come la cancellazione del welfare alle famiglie dei terroristi e facilitazioni per chi intende prendere il porto d'ami. E domani arriva il segretario di Stato americano Blink ...Giro di vite del premier in risposta ai recenti attacchi: nuove misure per cancellare welfare e benefici sanitari per le famiglie dei terroristi. Domani arriva Blinken ...