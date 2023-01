Perché su quelle che sono le sue recenti case (magari ricostruite dopo distruzioni punitive di Tsahal ) - non quelle rubate,, trasformate già all'epoca della nascita dello Stato di- ...Negli anni '80ha designato Masafer Yatta, a sud di Hebron, come zona di addestramento ...che vivevano in 12 villaggi sparsi nella regione hanno visto le loro case ripetutamente, ...

Israele, demolite case senza permesso a Gerusalemme Est - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Gerusalemme, demolite da Israele case "senza permesso" LAPRESSE

Israele, demolite cinque case nel sud della Cisgiordania - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Palestinesi uccisi, case demolite. Risoluzione Onu chiama in causa ... Contropiano

Nablus, sulle tombe degli amici i ragazzini raccontano l’orrore La Gazzetta del Mezzogiorno

La polizia israeliana e le autorità municipali di Gerusalemme hanno demolito domenica le case costruite senza permesso a Gerusalemme est, nell'ambito di ...(LaPresse) La polizia israeliana e le autorità municipali di Gerusalemme hanno demolito domenica le case costruite senza permesso a Gerusalemme ...