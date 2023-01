Irlanda | perché l’etichetta anti-alcol sulle bibite può fare da apripista per i paesi europei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) di Loredana Faletti* L’sarà il primo paese europeo (ma non del mondo) a introdurre avvertenze sanitarieetichette delle bevandeiche. Vino, birra e superici. Quando più di vent’anni fa i provvedimenti toccarono le “bionde”, nessuno chiamò in causa la qutà di sigarette fumate o la loro suddivisione in leggere e pes, né la tipologia dei prodotti o le diverse qualità di tabacco. Dopo anni di sensibilizzazione, e nonostante le molte resistenze da parte non solo dei consumatori, ma anche di politici e professionisti sanitari, le evidenze sui danni alla salute provocati dal fumo avevano incrinato la parete compatta di un senso comune che dava per scontato quel gesto elegante, trasgressivo e carico di suggestione diventando patrimonio della consapevolezza ...