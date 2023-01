(Di domenica 29 gennaio 2023)ha effettuato uncon icontro il complesso della difesa in, mentre gli Stati Uniti ecercano nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran: lo ...

Il direttore della Cia William Burns ha fatto un viaggio non annunciato in Israele la scorsa settimanadiscutere dell'e di altre questioni regionali, secondo fonti vicino al dossier. Lunedì ..."Questo attacco vile è parte dei tentativi portati avanti negli ultimi mesi dai nostri nemicidestabilizzare l'. Ma non avrà alcun effetto sulla volontà e le intenzioni dei nostri specialistilo sviluppo di un nucleare pacifico": così il ministro degli Esteri della Repubblica ...

Iran, per Wsj è stato un attacco di Israele con droni Agenzia ANSA

«Un assassino qualunque»: il piano dell’Iran per uccidere l’attivista Masih Alinejad, a New York Corriere della Sera

I martiri dell'Iran, Mahsa Amini e gli altri: volti e storie dei giovani che muoiono per la libertà Repubblica TV

Iran, per Wsj è stato un attacco di Israele con droni La Prealpina

Nilufar e Pegah, appello per l’Iran: "Il nostro Paese insanguinato ha bisogno di una rivoluzione social" - Luce Luce

In questa edizione: Meloni: "Italia, nazione solida", Bollette, a febbraio giù del 40%, Scontri anarchici, Tajani: "Più sicurezza", Iran, droni contro base militare ...L'Iran brucia. Non solo per le proteste della popolazione che da mesi proseguono contro il brutale regime, ma anche per gli attacchi con i droni ad alcune fabbriche militari e per ...