(Di domenica 29 gennaio 2023) Il presidente francese Emmanuelha elogiato oggi la "lotta" dell'ianaAmini, "" per non aver indossato il velo, annunciando i 14 vincitori dell'iniziativa ...

Il presidente francese Emmanuelha elogiato oggi la "lotta" dell'iraniana Mahsa Amini, "assassinata come martire" per non aver indossato il velo, annunciando i 14 vincitori dell'iniziativa Marianne, lanciata nel 2022 che ...... transatlantica e solidale, in alleanza con Emmanuel. Con il quale ha "gridato" l'importanza ...eleganza diplomatica con moniti durissimi circa la mancanza di rispetto dei diritti umani in, ...

Iran: Macron ricorda Mahsa, 'assassinata come martire' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Iran: Macron ricorda Mahsa, 'assassinata come martire' - Attualità | l'Adige.it l'Adige

Iran: Macron ricorda Mahsa, 'assassinata come martire' La Sicilia

Iran: Macron ricorda Mahsa, 'assassinata come martire' La Prealpina

Iran: Macron ricorda Mahsa, 'assassinata come martire' - TVS ... tvsvizzera.it

Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato oggi la «lotta» dell'iraniana Mahsa Amini. «Assassinata come martire» per non aver indossato il velo, ha affermato, annunciando i 14 vincitori dell'i ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato oggi la "lotta" dell'iraniana Mahsa Amini, "assassinata come martire" per non aver indossato il velo, annunciando i 14 vincitori dell'iniziativa Mari ...