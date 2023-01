Iran | Israele dietro l’attacco con i droni a una base militare La rivelazione del Wall Street Journal

(Di domenica 29 gennaio 2023)con ia unanella città di Isfahan sarebbe avvenuto per mano di, che insieme agli Stati Uniti sta cercando nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran. A riferirlo è ilche cita funzionari statunitensi e fonti a conoscenza dell’operazione. L’edificio colpito, si troverebbe – riporta il Wsj – proprio accanto all’Space Research Center, sanzionato dagli Usa per la sua attività legata al programma di missili balistici dell’. Si tratterebbe del primo blitz effettuato dasotto il nuovo governo di coalizione di estrema destra guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, che avrebbe autorizzato una serie di ...

Nel frattempo, è attesa per lunedì 30 gennaio la visita proprio indel Segretario di Stato Antony Blinken per consolidare i colloqui Usa -sull'e su altre questioni regionali.... con i droni, contro il complesso della difesa in, mentre gli Stati Uniti ecercano nuovi modi per contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran: . Il blitz ha colpito una ...

L'Iran è stato sorpreso da un attacco avvenuto mediante droni in una fabbrica di componenti militari e missilistici. Le ipotesi emerse.L'Iran brucia. Non solo per le proteste della popolazione che da mesi proseguono contro il brutale regime, ma anche per gli attacchi con i droni ad alcune fabbriche militari e per ...