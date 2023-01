Iran | attacco con droni nella notte a Isfahan | i sospetti di Teheran su Israele

(Di domenica 29 gennaio 2023)città di, quasi 500 chilometri a sud di, in, unconha causato un’esplosione e un incendio in una fabbrica di munizioni. Il Ministero della Difesa ha parlato di un attentato “senza successo” avvenuto nei confronti di “uno dei complessi di officine del ministero”, che sarebbe però stato “sventato”. Uno deiè stato abbattuto dal sistema di difesa antiaerea del complesso, altri due sono esplosi. L’incursione è avvenuta intorno alle 21 italiane di ieri sera, e avrebbe danneggiato – secondo i primi report locali – soltanto il tetto della struttura, senza arrecare danni alle attrezzature e senza provocare vittime. Video diffusi ieri sera sui social mostravano esplosioni in un deposito di munizioni a nord della città, con diverse ...

L'dei droni avviene in un momento di forte tensione in, dove sono in corso da mesi proteste popolari contro il regime. Nel frattempo i negoziati sul rinnovo dell'accordo sul nucleare ...L', su cui il vice governatore della provincia di Isfahan ha annunciato l'apertura di una inchiesta, arriva in unscosso dalle proteste per la morte di Mahsa Amini a settembre, dalle ...

Mistero sull'autore. Il raid arriva in un contesto teso sullo sfondo del movimento di protesta, di persistenti divergenze sulla questione nucleare e accuse da parte di alcuni Paesi di forniture da ...Entrata in azione contraerea e “trappole” esplosive a difesa dell’impianto. In passato le autorità iraniane avevano puntato il dito contro Israele. L’azione arriva in un momento di grande tensione per ...