Iran | attacco con droni a sito militare ' Sventato' Ma media Israele | ' Un successo'

L'dei droni avviene in un momento di forte tensione in, dove sono in corso da mesi proteste popolari contro il regime . Nel frattempo i negoziati sul rinnovo dell'accordo sul nucleare ...Mistero sull'autore. Il raid a Isfahan arriva in un contesto teso sullo sfondo del movimento di protesta, di persistenti divergenze sulla questione nucleare e accuse da parte di alcuni Paesi di ...

Iran, droni contro una base militare: colpito un centro di produzione di munizioni. Mistero sugli autori Corriere della Sera

Iran: droni contro un centro militare a Isfahan, 'sventato un attacco' Agenzia ANSA

Iran, attacco con i droni a un deposito di missili balistici. Al Arabiya: “Coinvolta l’aviazione statunitense” La Stampa

Droni contro un centro militare a Isfahan in Iran. Il ministero della Difesa: "Attacco sventato" RaiNews

Iran, attacco con i droni a una fabbrica militare a Isfahan. Nel mirino i missili destinati alla Russia la Repubblica

Difficile decifrare che cosa si celi dietro gli attacchi, non rivendicati, della notte tra il 28 e il 29 gennaio: per il regime, alla minaccia esterna si somma quella interna. E i droni vengono spesso ...Tre droni hanno attaccato una fabbrica di munizioni a Isfahan. Secondo il Regime il raid è stato sventato e non ci sarebbero danni. Sale la tensione ...