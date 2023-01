Inter | Skriniar conferma | 'Ho firmato con il PSG Aspetto l'accordo tra i club'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Milansarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, ormai non ci sono più dubbi. L'unico nodo da sciogliere è...

Ormai si attende solo il comunicato ufficiale ma l'operazione tra il Psg e l'per Milanè di fatto chiusa. Il difensore ha già confidato ai compagni di squadra di lasciare il club milanese. Bisogna solo attendere un giorno per capire se il trasferimento sarà ...La vincente di- Atalanta sfiderà la squadra che uscirà vincitrice dal confronto dell'Allianz ... il tecnico nerazzurro non dovrebbe schierare ancorae sceglie D'Ambrosio a destra in ...

Inter, ma quale Skriniar: adesso il capitano è Lautaro Calciomercato.com

Fuga dall’Inter, non solo Skriniar: “Altri due big via a gennaio. Trattativa in corso” CalcioMercato.it

Mercato Inter / Terremoto Skriniar: arriva il doppio annuncio! Cambia tutto Cittaceleste.it

Zaniolo, rebus finale tra Roma e Milan. Inter, Skriniar andrà al Psg. Dopo Darmian ora i rinnovi di Chalanoglou e Dzeko. Juventus, niente vice Cuadrado. McKennie al Leeds TUTTO mercato WEB

Milan Skriniar avrebbe già firmato con il Paris Saint-Germain per la prossima stagione, quando sarà svincolato dall'Inter. Il club francese, però, starebbe pensando di prelevare il difensore slovacco ...Reduce dalla vittoria fuori casa contro la Cremonese, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, ora l’Inter affronterà l’Atalanta in Coppa Italia e il Milan in Campionato. “L’Inter ha meritato la vit ...