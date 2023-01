Inter-Atalanta in tv | canale | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023)sarà uno deidi finale di: ecco le informazioni su data,tv e. I nerazzurri di Milano, reduci dalla vittoria in Superna contro il Milan, hanno dovuto aspettare nove giorni per conoscere la propria avversaria, vale a dire la Dea, sarà dunque un derby molto atteso e spettacolare quello che metterà in palio un posto per le semifinali. La data è quella di martedì 31 gennaio alle ore 21:tv in esclusiva e in chiaro su5,su Mediaset Infinity. SportFace.