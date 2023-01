“Indignati per l’incendio alla Demetra | interrogazione parlamentare per tutelare agricoltori del biologico”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Bergamo. “Siamo profondamenteper, presumibilmente doloso, che ha colpito l’azienda agricola ‘Organismo Agricolo Rigenerativo’ a Bergamo. Non solo i danni sono stimati per oltre 60mila euro, ma questo atto criminoso rappresenta un attacco all’agricoltura biologica e all’ambiente. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanzafamiglia Teani, titolare dell’azienda, e chiediamo alle autorità competenti di fare chiarezza sull’accaduto e di prendere provvedimenti per garantire la sicurezza e la tutela delle attività agricole del territorio”. Si esprimono così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde edi Alleanza Verdi e Sinistra e Oriana Ruzzini, candidata bergamasca di Alleanza Verdi e Sinistra al ...