Incorvaia e Donnamaria smascherano Nikita e Antonella | “Fogli scritti e frasi strane”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nella casa del GF Vip ormai è chiaro che ci sono due gruppi, da una parte, Tavassi,, De Donà, Marzoli, Onestini , De Pisis e dall’altra il resto dei vipponi. Oggi Edoardoparlando con i suoi amici ha rivelato una frase cheavrebbe detto ad. Secondo la ricostruzione del volto di Forum, la fatina pare abbia detto alla Fiordelisi: “Insieme qui siamo fortissime”. “ha detto ad‘insieme qui siamo fortissime’ l’ha detto due settimane fa. Sì nell’interesse del gioco.mi ha chiesto mezza preoccupata ‘secondo te che vuol dire questa cosa?’. Se uno si avvicina a me e mi dice ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince molto. Sì sono serio me l’ha detto ...