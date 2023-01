INAF di Trieste | Concorso per 1 Funzionario di Amministrazione

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico diha indetto unPubblico per selezionare 1diV Livello. La Figura idonea seguirà l’attività di rendicontazione, e sarà assunta con contratto a tempo pieno e determinato della durata di due anni. Alpossono partecipare tutti coloro siano in possesso dei requisiti richiesti, in questo caso si tratta di laurea in materie economiche e giuridiche o titolo di studio equivalente, e che possano dimostrare di avere maturato esperienza in analogo settore. Sono previste prove scritte e orali, tutte le informazioni relative alla presentazione della Candidatura sono disponibili nel link del Bando Integrale oppure sul sito dell’. Il temine ultimo per l’inoltro della Domanda é ...