In Thailandia arriva la tassa per turisti

(Di domenica 29 gennaio 2023) La novità che tutti devono conoscere: . Ecco tutte le informazioni utili. Brutte notizie per chi programma una vacanza innei prossimi mesi, dovrà pagare unasul turismo per entrare nel Paese. Il provvedimento è stato confermato di recente dalle autorità thailandesi. Lache iL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'azionedopo l'operazione dell'esercito israeliano a Jenin, in cui sono morti 10 ...Il partito al potere Palang Pracharat ha scelto l'ex capo dell'esercito Prawit Wongsuwon come suo ...Inoltre la maggior parte di questi nuovi prodottida paesi extraeuropei, che sono da anni ai ... come il Vietnam, lao la Cina, da anni ai vertici delle classifiche per numero di ...

Thailandia, arriva la tassa per i turisti. Nove euro per entrare, da giugno la Repubblica

La Thailandia introduce quattro misure per tutti i turisti in arrivo Consigliviaggiasia

Phuket, cosa vedere e quando andare sull’isola della Thailandia Travel The Wom

Arriva l'elicottero e i tendoni si accartocciano sulla folla Ticinonline

Furgone esce di strada e prende fuoco in Thailandia: 11 morti tra cui 2 bambini, un solo superstite Virgilio Notizie

La Thailandia lancia la campagna Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters, per scoprire esperienze, prodotti e servizi turistici ...