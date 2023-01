Impresa del Monza. Juventus battuta in casa

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Dopo il colpaccio del Sassuolo a San Siro con il Milan, la seconda sorpresa della 20 giornata di Serie A la regala uno straordinario, che compie un'all'Allianz Stadium battendo la2-0, grazie ai gol di Ciurria e Mota Carvalho. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per la squadra di Allegri, al terzo turno senza successi e in netta difficoltà dopo il terremoto plusvalenze con conseguente penalizzazione in classifica: i bianconeri restano fermi quindi a 23 punti, scavalcati proprio dai biancorossi dell'ex Palladino che salgono a quota 25, che si portano ail sesto risultato utile consecutivo e un incredibile doppio successo con la Vecchia Signora tra andata e ritorno. Il primo episodio del match arriva dopo una decina di minuti dal fischio d'inizio, quando Caprari troverebbe a ...