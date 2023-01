(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Dopo il colpaccio del Sassuolo a San Siro con il Milan, la seconda sorpresa della 20 giornata di Serie A la regala uno straordinario, che compie un'all'Allianz Stadium battendo la2-0, grazie ai gol di Ciurria e Mota Carvalho. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per la squadra di Allegri, al terzo turno senza successi e in netta difficoltà dopo il terremoto plusvalenze con conseguente penalizzazione in classifica: i bianconeri restano fermi quindi a 23 punti, scavalcati proprio dai biancorossi dell'ex Palladino che salgono a quota 25, che si portano ail sesto risultato utile consecutivo e un incredibile doppio successo con la Vecchia Signora tra andata e ritorno. Il primo episodio del match arriva dopo una decina di minuti dal fischio d'inizio, quando Caprari troverebbe a ...

... nel derbytriveneto, con l'autorete di Becao su tiro di Lazovic e il bel golgiovane ...terzultimi a 5 punti dalla salvezza ma hanno vinto due volte nelle ultime quattro e credono nell'. ...... dunque, a Palermo le iniziative legate a "Terna - Reuse", un progetto ideato e sviluppato dall'azienda insieme a Reware, cooperativa esociale che eroga servizi volti all'allungamento...

Impresa del Monza. Juventus battuta in casa AGI - Agenzia Italia

Impresa del Monza allo Stadium: Juve battuta 2-0 La Gazzetta del Mezzogiorno

Impresa del Monza allo Juventus Stadium: 0-2 con gol di Ciurria e Dany Mota IL GIORNO

Impresa del messinese Nunzio Bruno: «Così ho raggiunto la vetta dell'Ojos del Salado» Giornale di Sicilia

Impresa del Monza allo Stadium: Juve battuta 2-0 Notiziario USPI

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Se le spese per l’energia elettrica sono aumentate del 109,5 per cento, provocando in termini monetari un extracosto pari a 58,9 miliardi, quelle del metano sono cresciute addirittura del 126,4 per ce ...