Il trailer di Daisy Jones & The Six si affida alla nostalgia e ci piace per questo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Chi vuole entrare nella band di Sam Claflin? In mezzo a tante “operazioni” al cinema, in tv e nella musica, il bestseller intitolato; the Six ci offre uno sguardo unico sull’epoca d’oro del rock, ossia gli anni ’70 del secolo scorso, dal sapor di marijuana. I diritti del romanzo, che prende le mosse dal successo professionale e dai tormenti personali che i Fleetwood Mack hanno vissuto all’epoca, sono stati prontamente acquisiti dHello Sunshine, l’attivissima casa di produzione che fa capo a Reese Witherspoon. La serie, disponibile dal 3 marzo prossimo su Amazon Prime Video, annovera fra i suoi protagonisti Riley Keogh, nipote di Elvis, nel ruolo della cantante che figura nel titolo della serie (che qui sembra quasi una copia di Steve Nicks), con Sam Clafin nei panni di ...

- Pubblicità - Prime Video ha svelato il teaserufficiale dell'attesissima serie musical - dramaJones & The Six , accompagnato da "Regret Me", una delle 24 canzoni originali scritte esclusivamente per la serie e registrata dal cast. ...La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato il teaserufficiale della serie musical - dramaJones & The Six , la storia mai raccontata dell'ascesa e della precipitosa caduta di una famosa rock band degli anni '70. Il teaser...

Daisy Jones & The Six: il trailer in italiano del musical-drama di ... Movieplayer

Prime Video svela il teaser trailer ufficiale della serie musical-drama ... Cinefilos.it

Daisy Jones & The Six, cosa sappiamo della serie che racconta gli anni d'oro del rock Sky Tg24

'Ofelia - Amore e Morte' cosa sapere del film su Netflix: trama, cast e trailer Taxidrivers.it

Dungeons and Dragons - L'Onore dei Ladri, il film nel nuovo trailer ... Tag24

Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale dell’attesissima serie musical-drama Daisy Jones & The Six, accompagnato da “Regret Me”, una delle 24 canzoni originali scritte esclusivamente per la ...Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale dell'attesissima serie musical-drama Daisy Jones & The Six, accompagnato da “Regret Me" ...