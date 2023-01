Il sole bacia Costanza Caracciolo | lato B scolpito su pietra

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ili belli. In particolare. Lo scatto al mare è una gioia per gli occhi, e i seguaci sono tutti impazziti.con una sola foto ha mandato totalmente allo sbando la lucidità dei suoi seguaci. Il motivo di così tanto entusiasmo è da ricercarsi nelle foto che pubblica. Questo discorso vale per lei così come per tante altre persone. InstagramNonostante questo, non è da equiparare al resto delle colleghe. Non per chissà quali fattori differenzianti, ma piuttosto perché si pone sui social con un approccio leggermente diverso. Forte della sua vita privata fa infatti leva anche su quella. Oltre ad avere certamente un aspetto estetico ben al di sopra della media, è anche una donna molto legata alla sua famiglia. E non potrebbe essere altrimenti, ...